Путин оценил ход спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал ход спецоперации на Украине. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

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Глава государства дал положительную оценку ходу СВО. Президент отметил, что войска проявляют героизм.

Путин заявил, что российские подразделения не только успешно отражают атаки противника, но и переходят в контрнаступление на ряде участков. Это является неожиданностью для противника, сказал он.

Президент добавил, что украинские войска не смогли добиться успеха даже с использованием стратегических резервов.

Российский лидер ранее заявил, что Москва не против обсуждения гарантий безопасности Украине. Путин подчеркнул, что действия Киева не должны угрожать интересам других стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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