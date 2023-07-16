Путин не исключил возможности России изучить трофейную западную технику

«Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, — ну почему нет?» — задал риторический вопрос Путин.



Также глава государства напомнил, что у России есть эффективная современная боевая техника, и привел в пример танк Т-90 «Прорыв», пишут «Известия».



«Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что российские бойцы вытащили с линии соприкосновения практически целую ракету Storm Shadow и передали ее специалистам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

