Путин не исключил возможности России изучить трофейную западную технику

Россия собирается изучать современную западную технику, которая досталась ей в качестве военных трофеев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» 16 июля в воскресенье.

В Британии Storm`ит. Россия учится противостоять западному оружию

«Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, — ну почему нет?» — задал риторический вопрос Путин.

Также глава государства напомнил, что у России есть эффективная современная боевая техника, и привел в пример танк Т-90 «Прорыв», пишут «Известия».

«Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что российские бойцы вытащили с линии соприкосновения практически целую ракету Storm Shadow и передали ее специалистам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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