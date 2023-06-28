Путин отправится в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма

Ранее правительство разработало отдельный законопроект, который освободит от налога на добавленную стоимость туроператоров внутреннего туристического рынка. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании, передает «Радиоточка НСН».

Несколько европейских стран, в том числе Испания, Финляндия, Латвия и Чехия, понесли убытки без российских туристов. Об этом рассказали представители отрасли 27 июня. Уточняется, что отсутствие российских граждан ударило по местному бизнесу, однако некоторым удалось частично адаптироваться к ситуации на рынке, переориентировав бизнес на отдыхающих из других стран.

Днем ранее Финляндия анонсировала ужесточение ограничений на въезд для россиян.

