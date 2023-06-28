СМИ: Президент Польши прибыл с необъявленным визитом в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает «РБК-Украина».

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По данным агентства, 28 июня он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе беседы лидеры намерены обсудить ситуацию на Запорожской АЭС, а также подготовку к саммиту НАТО.

Ранее Анджей Дуда заявил, что США и союзники рассматривают создание израильской модели безопасности для Украины: приоритетом станут поставки оружия и передовых технологий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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