СМИ: Президент Польши прибыл с необъявленным визитом в Киев
28 июня 202314:11
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает «РБК-Украина».
По данным агентства, 28 июня он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе беседы лидеры намерены обсудить ситуацию на Запорожской АЭС, а также подготовку к саммиту НАТО.
Ранее Анджей Дуда заявил, что США и союзники рассматривают создание израильской модели безопасности для Украины: приоритетом станут поставки оружия и передовых технологий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru