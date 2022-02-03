Путин отправится на Олимпийские игры с президентом Аргентины
Владимир Путин отправится на зимние Олимпийские игры в Пекин совместно с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, сообщает ряд СМИ.
Церемония открытия мероприятия состоится 4 февраля в 15:00 по московскому времени. До ее начала Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это будут полноформатные переговоры, в ходе которых лидеры России и Китая обсудят международные проблемы. В том числе на повестке будут гарантии безопасности, диалог России с НАТО и США, а также двустороннее сотрудничество Москвы и Пекина в рамках вопросов космоса и энергетики.
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