Эрдоган ждет Путина в Турции после открытия Олимпиады

Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудили различные даты для визита главы российского государства в Турцию, в том числе в конце февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, конкретный срок пребывания Путина в Турецкой республике пока не определили, но в Кремле надеются на скорейшее завершение консультаций на этот счет.

Путин принял предложение Эрдогана посетить Турцию

Эрдоган уже высказал предположение, что его российский коллега приедет в Турцию на переговоры с ним сразу после завершения визита в Китай на открытие Зимней Олимпиады.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что партнерские отношения Москвы с Анкарой не должны вводить в заблуждение относительно истинных планов Турции.

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ФОТО: rusnext.ru
ТЕГИ:ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссия
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