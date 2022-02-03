Эрдоган ждет Путина в Турции после открытия Олимпиады

Эрдоган уже высказал предположение, что его российский коллега приедет в Турцию на переговоры с ним сразу после завершения визита в Китай на открытие Зимней Олимпиады.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что партнерские отношения Москвы с Анкарой не должны вводить в заблуждение относительно истинных планов Турции.