В США заявили, что Путин сохраняет разрушаемые Западом ценности
Президент России Владимир Путин поддерживает ценности, которые Запад пытается разрушить. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.
«Восхищает, что президент России говорит о боге и семье как о важных ценностях», — написал Флинн в Twitter.
Как отметил бывший советник, Запад разрушает эти ценности.
Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием Федеральному собранию. В своей речи российский лидер в том числе отметил, что западные страны разрушают семью, культурную и национальную идентичность. По словам Путина, миллионы людей на Западе осознают, что их ведут к «духовной катастрофе», пишет RT.
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