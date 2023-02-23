В США заявили, что Путин сохраняет разрушаемые Западом ценности

«Восхищает, что президент России говорит о боге и семье как о важных ценностях», — написал Флинн в Twitter.

Как отметил бывший советник, Запад разрушает эти ценности.

Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием Федеральному собранию. В своей речи российский лидер в том числе отметил, что западные страны разрушают семью, культурную и национальную идентичность. По словам Путина, миллионы людей на Западе осознают, что их ведут к «духовной катастрофе», пишет RT.

