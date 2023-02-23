В США заявили, что Путин сохраняет разрушаемые Западом ценности

Президент России Владимир Путин поддерживает ценности, которые Запад пытается разрушить. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.

Путин: Мы защитим наших детей от деградации и вырождения

«Восхищает, что президент России говорит о боге и семье как о важных ценностях», — написал Флинн в Twitter.

Как отметил бывший советник, Запад разрушает эти ценности.

Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием Федеральному собранию. В своей речи российский лидер в том числе отметил, что западные страны разрушают семью, культурную и национальную идентичность. По словам Путина, миллионы людей на Западе осознают, что их ведут к «духовной катастрофе», пишет RT.

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ФОТО: скриншот видео выступления
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