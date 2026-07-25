Первый в мире триллионер Илон Маск снова стал «обычным» миллиардером

Триллионный рубеж в оценке состояния Маск преодолел после проведения IPO SpaceX 12 июня. Дебют бумаг на бирже Nasdaq оказался успешным: уже 16 июня цена акции поднялась до рекордных $225,64 — именно тогда предпринимателя впервые назвали триллионером.



Тем не менее впоследствии стоимость акций SpaceX упала примерно вдвое. На момент публикации новости котировки составляли $114 за бумагу, из‑за чего совокупное состояние Маска уменьшилось — он лично подтвердил утрату статуса триллионера.



Согласно документации к IPO, в распоряжении SpaceX находится 18 712 биткоинов. При курсе криптовалюты в $64 151,11 стоимость этого криптоактива достигает порядка $1,2 млрд.



Снижение стоимости акций SpaceX затронуло и производные инструменты на децентрализованной бирже Hyperliquid. Контракт, отражающий цену обыкновенной акции компании, продемонстрировал аналогичную динамику: после пика в $228,74 (16 июня) его стоимость опустилась до $114,50. За последние 24 часа объём торгов по этому контракту достиг $227 млн, а объём открытых позиций — $164 млн, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

