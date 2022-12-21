Путин открыл расширенное заседание коллегии Минобороны минутой молчания

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ попросил почтить минутой молчаний память погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

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«Мы сегодня должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину», - сказал Путин.

После минуты молчания глава государства отметил, что, хотя против России «используется военный потенциал практически всех стран НАТО», безопасность будет обеспечена по всей стране.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства доложит о ходе специальной военной операции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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