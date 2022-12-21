Путин открыл расширенное заседание коллегии Минобороны минутой молчания
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ попросил почтить минутой молчаний память погибших в ходе специальной военной операции на Украине.
«Мы сегодня должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину», - сказал Путин.
После минуты молчания глава государства отметил, что, хотя против России «используется военный потенциал практически всех стран НАТО», безопасность будет обеспечена по всей стране.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства доложит о ходе специальной военной операции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 442 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 359 / сут.
- Госдума приняла закон о льготах на поступление в вузы для участников СВО и их детей
- Шойгу предложил призывать на службу в армию с 21 года
- Путин открыл расширенное заседание коллегии Минобороны минутой молчания
- СМИ: Доказательств причастности России к диверсии на «Северных потоках» нет
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове и Кривом Роге
- Путин: ракеты «Сармат» поставят на боевое дежурство в ближайшее время
- В Госдуме предложили ввести наказание за подачу ложных сведений в налоговые органы
- Умерла 17-летняя футболистка ЦСКА
- Трейлер снятого в космосе фильма «Вызов» покажут в новогоднюю ночь
- Песков не подтвердил пленение расстрелявших россиян бойцов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru