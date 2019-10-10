Шпионка или нет? Юзик освободили, вопросы остались

Освобождённая иранскими властями после задержания в отеле Тегерана российская журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву. Как сообщает RT, самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Тегерана в Москву, на котором летела Юзик, приземлился в 5:47 по мск в аэропорту Шереметьево. Журналистку освободили после совместных усилий МИД России и дипмиссии в Тегеране.

Юлия Юзик была задержана 3 октября. Спустя несколько дней официальный представитель иранского правительства Али Рабии Иран объяснил, что инцидент был связан с нарушениями российской журналисткой визового режима, а не со шпионажем, как писала пресса.

О том, что журналистку подозревают в работе на израильские спецслужбы, 4 октября сообщил в Facebook ее коллега и бывший супруг Борис Войцеховский. По его словам, если бы ее вина была доказана, то Юзик грозило бы до 10 лет тюрьмы.

Между тем, глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв рассказал НСН, что организация по своим каналам предпринимает все усилия для защиты и вызволения журналистки. Он также сообщил, что Юзик приехала по личным делам.

«Предпринимается ряд усилий, в том числе, и Союзом журналистов. Юля, кстати, член СЖР с 2002 года, она работала в разных российских изданиях, и приехала, как мы поняли, в Тегеран не в качестве журналиста, а по личным делам. И, судя по всему, на стражей исламской революции произвели впечатления израильские визы у неё в паспорте», — рассказал Соловьёв.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН также заверил, что никакого отношения к Израилю задержание Юзик не имеет.

«Могу уверить вас, что эта журналистка не имеет никакого отношения к тому, чтобы шпионить в пользу Израиля. Нет никакой связи. Видимо, просто так сложились обстоятельства, что они и вас начинают пробовать на зубок. Мы живем на Востоке, а вы нет. Я знаю, что Восток — дело тонкое», — заметил бывший дипломат.

Юлия Юзик известна как автор книги о террористках-смертницах.

