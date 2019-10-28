В Израиле удивились числу политических беженцев из России

«Насколько мне известно, у нас убежище просят и пытаются остаться приезжие с Украины, Грузии. И действительно, пока рассматриваются их заявления, а это иногда занимает от нескольких месяцев до полугода, им выдают временное разрешение на работу. Так вообще, у нас в стране, я думаю, находится несколько десятков тысяч человек из СНГ и пост-советских республик, которые приезжают, устраиваются на работу. Все это происходит на нелегальной основе, но иногда на это смотрят сквозь пальцы. А по поводу мигрантов из России… я с этим не сталкивался. Есть определенного рода люди, которые когда приезжают, пытаются доказать, что они уезжали из политических соображений, что их преследовали, но я в это не очень верю. Тем, кто уезжает из Москвы по политическим мотивам, дорога в Западную Европу, в Англию, в США. Но к нам в Изриль… вряд ли. Но не исключено, что есть люди, которые просят убежище из РФ. Я с этим не сталкивался, но допускаю это. И пока рассматриваются их дела, они получают право на работу. Во многих наших магазинах работают, так сказать, люди с абсолютно нееврейской внешностью. Хорошее, доброе православное лицо на тебя смотрит с розовыми щеками», - сказал он.

Алекс Векслер также отметил, что получить политическое убежище в Израиле вполне возможно при наличии доказательств преследования или угрозы жизни.

«С одной стороны, мы еврейская страна, у нас и так очень расплывчатые законы. К нам приезжают люди, скажем, откуда-нибудь из Донецка или из Луганска у которых, например, дедушка был евреем, какие-то документы привозят. Мы можем принять человека, у которого с одной стороны были дедушка или бабушка евреи. С другой стороны, к нам приезжают беженцы из Африки, которые платят большие деньги, проходят через Синай… сейчас там, правда, стоит забор, но были времена, когда каждую ночь к нам попадало несколько сотен людей из Судана, из Эритреи. Они там действительно были преследуемы как национальное меньшинство. И поскольку Израиль – демократическое государство, которое подчиняется международным законам, то как только определяется, что это беженец, а не просто мигрант с целью получения работы – потому что заработки в Израиле по сравнению со странами той же Африки в сотни раз выше – если они могут доказать, что они беженцы по политическим причинам, то они получают право на убежище также как беженцы из Сирии в Германии. Им предоставляется временное гражданство, право на работу и так далее», - резюмировал экс-консул.

Ранее издание The Jerusalem Post опубликовало информацию об увеличении числа россиян, выезжающих на ПМЖ в Израиль. Согласно данным издания, с 2015 года в Израиль уехало почти 40 тысяч россиян, что сопоставимо по масштабам с волной миграции из СССР в 70-80-ых годах прошлого века, когда страну покинули более 50 тысяч человек.

