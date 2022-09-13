Путин назначил замглавы МИД Моргулова послом России в Китае

Как отмечается в указе, Моргулов освобожден от обязанностей замглавы МИД «в связи с переходом на другую работу».

«Назначить Моргулова Игоря Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Китайской Народной Республике», - говорится в указе о назначении дипломата.

Моргулов работает в МИД с 1991 года, ранее дипломат занимал посты советника-посланника посольства РФ в Китае и директора Первого департамента Азии МИД. В 2011 году Моргулова назначили заместителем министра иностранных дел.

