Путин назначил замглавы МИД Моргулова послом России в Китае
Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов освобожден от должности и назначен послом РФ в Китае. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин, документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в указе, Моргулов освобожден от обязанностей замглавы МИД «в связи с переходом на другую работу».
«Назначить Моргулова Игоря Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Китайской Народной Республике», - говорится в указе о назначении дипломата.
Моргулов работает в МИД с 1991 года, ранее дипломат занимал посты советника-посланника посольства РФ в Китае и директора Первого департамента Азии МИД. В 2011 году Моргулова назначили заместителем министра иностранных дел.
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