Путин: ошибки в экономике приведут Европу к смене элит
Европу из-за ошибок в экономике ожидает углубление неравенства, и как следствие, раскол общества, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС.
По словам российского лидера, нынешняя ситуация приведет там к всплеску радикализма и в перспективе - к смене элит.
Путин также отметил, что возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии.
Ранее президент РФ назвал глупостью утверждения про «путинскую инфляцию» на Западе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- «Импортозамещение - не панацея». Путин заявил, что Россия должна создавать новые стандарты
- Путин предложил развернуть программу модернизации ЖКХ
- Путин назвал многодетные семьи будущим России
- Моргенштерн* решил закрыть свой ресторан в Москве
- Путин назвал социальную справедливость одним из принципов развития экономики
- Президент посоветовал крупному бизнесу связывать «будущее своих детей» с Россией
- Путин предложил навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса
- Путин: ошибки в экономике приведут Европу к смене элит
- Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути автаркии
- Путин заявил о скорой замене резервных валют на «реальные ценности»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru