Путин: ошибки в экономике приведут Европу к смене элит

Европу из-за ошибок в экономике ожидает углубление неравенства, и как следствие, раскол общества, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС.

По словам российского лидера, нынешняя ситуация приведет там к всплеску радикализма и в перспективе - к смене элит.

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Путин также отметил, что возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии.

Ранее президент РФ назвал глупостью утверждения про «путинскую инфляцию» на Западе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаЕвропаПМЭФВладимир Путин
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