Путин: ошибки в экономике приведут Европу к смене элит

Европу из-за ошибок в экономике ожидает углубление неравенства, и как следствие, раскол общества, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС.

По словам российского лидера, нынешняя ситуация приведет там к всплеску радикализма и в перспективе - к смене элит.