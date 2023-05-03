Путин одобрил планы нижегородского губернатора Никитина пойти на второй срок

Президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина баллотироваться на второй срок на этот пост. Эту тему они обсудили в ходе рабочей встречи, видео которой появилось на сайте Кремля.

Губернатор рассказал главе государства о социально-экономическом развитии региона. Для большей наглядности Никитин подготовил иллюстрированный фотоальбом. Первый пятилетний срок на посту главы Нижегородской области у Никитина заканчивается в сентябре 2023 года.

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Путин положительно оценил результаты работы губернатора за это время. По словам президента, работа областных властей выстроена «системно, ритмично».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», власти Нижегородской области ранее приняли решение платить гражданам по две тысячи рублей за сообщения о пьяных водителях. Такой режим вступил в силу с 1 мая

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ГубернаторыПутинНижегородская Область

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