Путин одобрил действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин назвал эффективными действия московских властей по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС.
Глава государства в пятницу в режиме видеоконференции провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В ходе нее он отметил важную роль столицы как транспортного хаба. «Понятно поэтому, что контактов между людьми очень много, промышленность очень развита, сфера услуг очень развита», - отметил президент.
В этих условиях, по словам главы государства, власти города смогли не только стабилизировать ситуацию, но и начали сокращать число зараженных. Он напомнил, что Москва первой из российских регионов вводила ограничения, но и первая начала их снимать, «оказывая одновременно помощь другим регионам Российской Федерации».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru