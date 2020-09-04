Собянин доложил Путину, что привился от коронавируса

Мэр российской столицы Сергей Собянин сделал себе прививку от коронавируса. Об этом градоначальник рассказал в ходе встречи в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Собянина, он пошел на этот шаг, чтобы поддержать разработчиков препарата, урезонить скептиков и, чтобы самому быть уверенным, что в стране «открылось окно возможностей в этом плане» и появилась качественная отечественная вакцина. Как уточнил мэр, он «прошёл, что называется, уже почти половину всей большой стадии», передает RT.

Сергей Собянин признался, что чувствую себя хорошо. На уточняющий вопрос президента он сообщил, что не испытывал повышения температуры после вакцинации. По словам градоначальника, в принципе, он вообще не почувствовал никакой отрицательной реакции, кроме незначительной головной боли.

Ранее стало известно, что прививку от COVID-19 сделали глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

