Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию
Президент Владимир Путин назвал целью изменения Конституции РФ обеспечение дальнейшего развития России как правового и социального государства, сообщает ТАСС.
Смысл предложенных поправок, в частности, в том, чтобы повысить эффективность работы институтов, укрепить роль политических партий и гражданского общества, отметил глава государства. По словам путина, должна возрасти и роль регионов при принятии важнейших решений.
Несколько возможных поправок в Конституцию президент перечислил 15 января в своем послании Федеральному Собранию. В частности, речь шла об ограничении числа президентских сроков, ужесточении требований к кандидатам в президенты, наделении Госдумы правом утверждать кандидатуры премьер-министра и членов правительства, закреплении статуса и роли Госсовета.
По предложенным поправкам пройдет всероссийское голосование. По данным источника ТАСС, его проведение возможно в один из выходных дней в период до 1 мая.
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