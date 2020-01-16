Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию

Смысл предложенных поправок, в частности, в том, чтобы повысить эффективность работы институтов, укрепить роль политических партий и гражданского общества, отметил глава государства. По словам путина, должна возрасти и роль регионов при принятии важнейших решений.

Несколько возможных поправок в Конституцию президент перечислил 15 января в своем послании Федеральному Собранию. В частности, речь шла об ограничении числа президентских сроков, ужесточении требований к кандидатам в президенты, наделении Госдумы правом утверждать кандидатуры премьер-министра и членов правительства, закреплении статуса и роли Госсовета.

По предложенным поправкам пройдет всероссийское голосование. По данным источника ТАСС, его проведение возможно в один из выходных дней в период до 1 мая.

