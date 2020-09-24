Путин объяснил, зачем нужно трехдневное голосование

Трехдневное голосование на региональных выборах помогло учесть голоса людей, которые по разным причинам не могут посетить избирательные участки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами.

Вместе с тем он подчеркнул, что на выборах были соблюдены все необходимые меры предосторожности для того, чтобы не допустить новых вспышек заболеваемости корнавирусом.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что трехдневное голосование на будущих выборах будут применять в случае тяжелой эпидемиологической обстановки.