Путин объяснил, зачем нужно трехдневное голосование
Трехдневное голосование на региональных выборах помогло учесть голоса людей, которые по разным причинам не могут посетить избирательные участки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами.
Вместе с тем он подчеркнул, что на выборах были соблюдены все необходимые меры предосторожности для того, чтобы не допустить новых вспышек заболеваемости корнавирусом.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что трехдневное голосование на будущих выборах будут применять в случае тяжелой эпидемиологической обстановки.
Она напомнила, что голосование по Конституции проходило в таком формате тоже из-за распространения коронавируса.
«Это не значит, что надо безусловно проводить голосование в три дня. Мы и сейчас говорили регионом - если нет необходимости, не надо этого делать, тратить деньги и силы», - отметила руководитель Центризбиркома.
По ее словам, комиссия не заинтересована в длительном голосовании, но в этом году другого "выхода не было". Памфилова призналась, что также негативно относится к досрочному голосованию.
«Но кода пришлось выбирать, что делать, чтобы защитить людей, мы выбрали этот путь», - сказала она.
Ранее в Кремле опровергли обсуждение отмены предвыборного «дня тишины». Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН усомнился, что избиратели тратят день перед выборами на принятия решения, за кого нужно проголосовать. По его мнению, это не «какой-то фетиш, за который стоит держаться».
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