Политолог не увидел опасности в отказе от «дня тишины» перед выборами
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН усомнился, что избиратели тратят день перед выборами на принятия решения, за кого нужно проголосовать.
В Кремле опровергли обсуждение отмены предвыборного «дня тишины». Об этом заявил 10 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Никаких обсуждений такого варианта не ведётся, подчеркнул он. Ранее сегодня в СМИ появились сообщения о возможном отмене «дня тишины» и других изменениях, связанных с выборами.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН заявил, что особой важности «день тишины» для российских избирателей не представляет, и от него при желании можно было бы и отказаться.
«На самом деле я не считаю, что "день тишины" - это какой-то такой фетиш, за который стоит держаться. Да, конечно, есть люди, которые определяются только на избирательном участке, но я не думаю, что наши граждане тратят день тишины на раздумья о том, за кого проголосовать. Так что я бы за "день тишины" не держался, Бог бы с ним. Это норма, которая в каких-то странах есть, а в каких-то нет. Здесь мы никак никаким международным правилам, стандартам не противоречим», - добавил он.
Песков объяснил, что перед голосованием по поправкам к Конституции РФ «дня тишины» не было, так как оно не носило характер конкурентного. Если же говорить о едином дне голосования, то там конкуренты есть, пояснил он.
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