Политолог не увидел опасности в отказе от «дня тишины» перед выборами

«На самом деле я не считаю, что "день тишины" - это какой-то такой фетиш, за который стоит держаться. Да, конечно, есть люди, которые определяются только на избирательном участке, но я не думаю, что наши граждане тратят день тишины на раздумья о том, за кого проголосовать. Так что я бы за "день тишины" не держался, Бог бы с ним. Это норма, которая в каких-то странах есть, а в каких-то нет. Здесь мы никак никаким международным правилам, стандартам не противоречим», - добавил он.

Песков объяснил, что перед голосованием по поправкам к Конституции РФ «дня тишины» не было, так как оно не носило характер конкурентного. Если же говорить о едином дне голосования, то там конкуренты есть, пояснил он.