СМИ анонсировали «омоложение» ЦИК перед выборами 2021 года
Из Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в преддверии думских выборов 2021 года могут убрать самых возрастных членов – тех, кто старше 70 лет, утверждает газета «Ведомости». При этом, однако, учитывается активность их позиции, говорится в публикации.
Сейчас в комиссии пятеро членов старше 70 лет. Это зампред ЦИК Николай Булаев, экс-судья Конституционного суда Борис Эбзеев, представители «Единой России» Валерий Крюков и Валерий Гальченко, а также представитель КПРФ Евгений Колюшин.
В пользу Булаева говорит его активная работа, в пользу Эбзеева – то, что в 2018 году именно он обосновывал недопуск Алексея Навального на президентские выборы, говорится в публикации. Колюшину с его опытом будет сложно найти замену, считают в КПРФ.
По информации источников издания, Крюков сам хочет в отставку, а Гальченко недовольна председатель ЦИК Элла Памфилова.
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