Путин объяснил удар «Искандерами» по Сумам

По его словам, это были люди, которых в России считают преступниками, и они должны были «получить заслуженное возмездие».

«Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», - заключил глава государства.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России 13 апреля ударили «Искандерами» по месту совещания командования ВСУ в Сумах, сообщает RT.

