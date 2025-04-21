Путин объяснил удар «Искандерами» по Сумам
Конгресс-центр Сумского университета является гражданским объектом, однако там проходило награждение «тех, кто совершил преступления в Курской области». Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, это были люди, которых в России считают преступниками, и они должны были «получить заслуженное возмездие».
«Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», - заключил глава государства.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России 13 апреля ударили «Искандерами» по месту совещания командования ВСУ в Сумах, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru