Путин объяснил смысл фразы «терпи, моя красавица»

По словам главы государства, фраза касалась только того, что Минские соглашения необходимо выполнять.

Ранее Путин заявил, что урегулировать кризис в Донбассе можно только путем выполнения Минских соглашений, даже если власти Украины не устраивают эти договоренности. Путин напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский говорил, что ему не нравится ни один пункт Минских соглашений. Тогда российский лидер сказал: «Ну нравится не нравится – терпи моя красавица. Надо исполнять».

