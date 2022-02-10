Путин объяснил смысл фразы «терпи, моя красавица»

Президент России Владимир Путин объяснил смысл фразы «терпи, моя красавица» о Минских соглашениях. Об этом сообщает РБК.

Небензя: Минские соглашения должны выполняться в полном объеме

По словам главы государства, фраза касалась только того, что Минские соглашения необходимо выполнять.

Ранее Путин заявил, что урегулировать кризис в Донбассе можно только путем выполнения Минских соглашений, даже если власти Украины не устраивают эти договоренности. Путин напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский говорил, что ему не нравится ни один пункт Минских соглашений. Тогда российский лидер сказал: «Ну нравится не нравится – терпи моя красавица. Надо исполнять».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры