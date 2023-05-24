Путин объяснил рост нестабильности в мире

Нестабильность в мире набирает обороты, возникают новые точки напряженности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на 11-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Его выступление размещено в Telegram-канале Кремля.

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Причиной этому, по мнению президента, являются попытки США и их союзников закрепиться на лидирующих позициях, не считаясь с независимостью других стран.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями можно создать справедливый и многополярный мир. Идеология же исключительности наряду с неоколониализмом неминуемо останутся в прошлом.

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что проект договора о гарантиях безопасности, который Москва предложила Вашингтону, мог стать основой диалога между Россией и США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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