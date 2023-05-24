Путин объяснил рост нестабильности в мире
Нестабильность в мире набирает обороты, возникают новые точки напряженности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на 11-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Его выступление размещено в Telegram-канале Кремля.
Причиной этому, по мнению президента, являются попытки США и их союзников закрепиться на лидирующих позициях, не считаясь с независимостью других стран.
Путин выразил уверенность, что совместными усилиями можно создать справедливый и многополярный мир. Идеология же исключительности наряду с неоколониализмом неминуемо останутся в прошлом.
Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что проект договора о гарантиях безопасности, который Москва предложила Вашингтону, мог стать основой диалога между Россией и США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лидер Партии победы поддержит Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции
- Слуцкий: ЛДПР предлагает провести дегастарбайтеризацию
- Собянин рассказал о возможностях бесплатной диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва»
- Власти рассмотрят денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
- В Смоленской области ФСБ возбудило дело о нарушении гостайны в отношении москвича
- В Польше заявили о подготовке к перевороту в Белоруссии
- Посольство подтвердило визит спецпредставителя КНР Ли Хуэя в Москву 26 мая
- Ученые обратились в минкультуры с просьбой оставить рублевскую «Троицу» в Третьяковке
- Бездомные англичане ополчились на певицу Бейонсе
- Глава Минобороны Британии посетил Киев с необъявленным визитом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru