Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации ВС РФ на Украине

В сообщении говорится, что российский лидер подробно объяснил своему собеседнику «причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, её цели и задачи».

«Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров», - подчеркнули в Кремле.

В пресс-службе добавили, что также обсуждались переговоры Москвы и Киева, очередной раунд которых прошёл в Стамбуле.

Ранее президент России Владимир Путин и германский канцлер Олаф Шольц по телефону обменялись мнениями по поводу прошедших в Турции переговоров российских и украинских представителей, сообщает RT.

