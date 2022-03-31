Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации ВС РФ на Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в ходе телефонного разговора обсудили спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что российский лидер подробно объяснил своему собеседнику «причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, её цели и задачи».
«Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров», - подчеркнули в Кремле.
В пресс-службе добавили, что также обсуждались переговоры Москвы и Киева, очередной раунд которых прошёл в Стамбуле.
Ранее президент России Владимир Путин и германский канцлер Олаф Шольц по телефону обменялись мнениями по поводу прошедших в Турции переговоров российских и украинских представителей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя
- Стало известно, сколько потратили россияне на отдых за рубежом
- Синоптики: циклон «Катарина» принесет в Москву обильный снегопад
- СМИ: Британцы потребовали от теннисиста Медведева «отказаться» от поддержки Путина
- Песков заявил, что не знает деталей идеи о национализации имущества украинцев
- Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации ВС РФ на Украине
- Симоньян назвала «оскорблением» британские санкции против RT и МИА «Россия сегодня»
- В Крыму задержали сотрудничавшего с СБУ россиянина
- В МВД допустили рост числа краж из-за подорожания техники
- СМИ: Михаил Дворкович решил покинуть пост главы совета директоров СМЗ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru