Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации ВС РФ на Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в ходе телефонного разговора обсудили спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Матвиенко заявила, что спецоперация ВС РФ на Украине идёт по плану

В сообщении говорится, что российский лидер подробно объяснил своему собеседнику «причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, её цели и задачи».

«Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров», - подчеркнули в Кремле.

В пресс-службе добавили, что также обсуждались переговоры Москвы и Киева, очередной раунд которых прошёл в Стамбуле.

Ранее президент России Владимир Путин и германский канцлер Олаф Шольц по телефону обменялись мнениями по поводу прошедших в Турции переговоров российских и украинских представителей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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