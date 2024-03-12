Минобороны: Сорвана попытка Киева прорваться на границе под Белгородом и Курском

Российские военные и сотрудники пограничной службы ФСБ утром 12 марта сорвали попытку Киева прорваться на территорию у границы в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает Минобороны.

ФСБ пресекла попытки нарушения ВСУ границы в Белгородской и Курской областях

По данным ведомства, около 03:00 мск противник после интенсивного обстрела при поддержке танков и боевых бронированных машин попытался зайти на территорию РФ на трех направлениях под Белгородом в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские бойцы отбили все атаки, ударив по противнику авиацией, ракетными войсками и артиллерией и отбросив украинские формирования.

«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка», — подчеркнули в Минобороны.

Позже около 08:00 мск в районе Теткино Курской области были отбиты четыре атаки диверсионно-разведывательных групп противника. Пытавшиеся прорваться в приграничье боевики понесли значительные потери и были отброшены.

Ранее ФСБ сообщила, что с 10 марта пресекла несколько попыток ВСУ нарушить российскую границу, пишет «Свободная пресса». В результате были уничтожены более 100 человек, САУ Caesar, 20 бронемашин, шесть танков.

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ФОТО: РИА Новости
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