Минобороны: Сорвана попытка Киева прорваться на границе под Белгородом и Курском
Российские военные и сотрудники пограничной службы ФСБ утром 12 марта сорвали попытку Киева прорваться на территорию у границы в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, около 03:00 мск противник после интенсивного обстрела при поддержке танков и боевых бронированных машин попытался зайти на территорию РФ на трех направлениях под Белгородом в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские бойцы отбили все атаки, ударив по противнику авиацией, ракетными войсками и артиллерией и отбросив украинские формирования.
«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка», — подчеркнули в Минобороны.
Позже около 08:00 мск в районе Теткино Курской области были отбиты четыре атаки диверсионно-разведывательных групп противника. Пытавшиеся прорваться в приграничье боевики понесли значительные потери и были отброшены.
Ранее ФСБ сообщила, что с 10 марта пресекла несколько попыток ВСУ нарушить российскую границу, пишет «Свободная пресса». В результате были уничтожены более 100 человек, САУ Caesar, 20 бронемашин, шесть танков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru