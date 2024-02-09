Путин объяснил, почему Россия пока не достигла всех целей СВО

Россия пока не достигла целей специальной военной операции, потому что одна из них – денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений.

Путин: Запад уже начал осознавать невозможность поражения России

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

При этом российский лидер указал, что хочет добиться решения конфликта на Украине путем переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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