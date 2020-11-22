Путин объяснил, почему никого не поздравляет с победой на выборах президента США

«Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чистая формальная сторона дела», - сказал Путин.

Путин также пояснил, когда именно готов будет поздравить нового президента США.

«(Это) должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом», - отметил российский лидер.

По словам Путина, российский власти будут «работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа».

Ранее экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, почему российский президент Путин до сих пор не поздравил Байдена с победой.

«У американцев очень сложная система подсчета голосов. Все европейцы встали на лапки и стали поздравлять Байдена со всех сторон. Это не очень правильно. Есть официальный орган, который объявляет о победе того или иного кандидата. Мы пока видим то, что объявила американская пресса. Как только официальный орган США объявит, так и будет поздравление, ведь Путин не раз говорил, что намерен работать с избранным президентом», - отметил бывший шеф протокола Кремля.

