Путин объяснил, почему никого не поздравляет с победой на выборах президента США
Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему еще не поздравил никого из участников президентской гонки США с победой на выборах. Российский лидер считает, что необходимо дождаться завершения всех формальных процедур. Так он пояснил позицию России в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
При этом Путин подчеркнул, что в России с уважением относятся и к действующему президенту Дональду Трампу, и к кандидату на эту должность господину Джозефу Байдену.
«Ну а чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чистая формальная сторона дела», - сказал Путин.
Путин также пояснил, когда именно готов будет поздравить нового президента США.
«(Это) должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом», - отметил российский лидер.
По словам Путина, российский власти будут «работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа».
Ранее экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, почему российский президент Путин до сих пор не поздравил Байдена с победой.
«У американцев очень сложная система подсчета голосов. Все европейцы встали на лапки и стали поздравлять Байдена со всех сторон. Это не очень правильно. Есть официальный орган, который объявляет о победе того или иного кандидата. Мы пока видим то, что объявила американская пресса. Как только официальный орган США объявит, так и будет поздравление, ведь Путин не раз говорил, что намерен работать с избранным президентом», - отметил бывший шеф протокола Кремля.
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