Лавров пояснил, почему РФ не поздравляет Байдена
РФ не видит оснований направлять поздравления президенту США до официального обнародования итогов выборов, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.
«Поздравления обычно направляют после того, как официально объявлены результаты выборов. В США этого не произошло», - сказал он в ходе онлайн-пресс-конференции.
Всеобщие выборы президента США прошли 3 ноября, по их итогам большинство голосов избирателей получил кандидат от демократической партии Джо Байден. Однако официальные результаты голосования пока не объявлены из-за большого количества бюллетеней, отправленных американцами по почте в рамках досрочного голосования. Победителя выборов официально объявят 14 декабря: в этот день в соответствии с пожеланиями избирателей проголосуют выборщики от каждого штата. В то же время главы многих стран уже поздравили Байдена с победой.
Журналист Владимир Познер в эфире НСН накануне выразил уверенность в победе Джо Байдена на президентских выборах. Познер не стал предполагать, какими будут возможные действия Байдена на посту президента.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- Российские следователи возбудили уголовное дело после уничтожения Ми-24 в Армении
- Азербайджан считает конфликт в Карабахе улаженным
- Азербайджан готов предоставить культурную автономию армянам Нагорного Карабаха
- Лавров допустил отравление Навального в самолете или в Германии
- Магазинам и фуд-кортам в Москве рекомендовали подключиться к системе чекинов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru