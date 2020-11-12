Лавров пояснил, почему РФ не поздравляет Байдена

РФ не видит оснований направлять поздравления президенту США до официального обнародования итогов выборов, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Поздравления обычно направляют после того, как официально объявлены результаты выборов. В США этого не произошло», - сказал он в ходе онлайн-пресс-конференции.

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Всеобщие выборы президента США прошли 3 ноября, по их итогам большинство голосов избирателей получил кандидат от демократической партии Джо Байден. Однако официальные результаты голосования пока не объявлены из-за большого количества бюллетеней, отправленных американцами по почте в рамках досрочного голосования. Победителя выборов официально объявят 14 декабря: в этот день в соответствии с пожеланиями избирателей проголосуют выборщики от каждого штата. В то же время главы многих стран уже поздравили Байдена с победой.

Журналист Владимир Познер в эфире НСН накануне выразил уверенность в победе Джо Байдена на президентских выборах. Познер не стал предполагать, какими будут возможные действия Байдена на посту президента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФВыборы Президента СШАДжо БайденСергей Лавров
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