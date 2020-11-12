Лавров пояснил, почему РФ не поздравляет Байдена

Всеобщие выборы президента США прошли 3 ноября, по их итогам большинство голосов избирателей получил кандидат от демократической партии Джо Байден. Однако официальные результаты голосования пока не объявлены из-за большого количества бюллетеней, отправленных американцами по почте в рамках досрочного голосования. Победителя выборов официально объявят 14 декабря: в этот день в соответствии с пожеланиями избирателей проголосуют выборщики от каждого штата. В то же время главы многих стран уже поздравили Байдена с победой.

Журналист Владимир Познер в эфире НСН накануне выразил уверенность в победе Джо Байдена на президентских выборах. Познер не стал предполагать, какими будут возможные действия Байдена на посту президента.

