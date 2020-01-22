Путин заявил об угрозе катастрофы в парламентской России

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе визита в Липецкую область. Путин объяснил тезис о крепкой президентской власти тем, что Россия – огромная многоконфессиональная страна с большим количеством наций и народов.

Президент добавил, что европейские страны с парламентской формой правления зачастую не могут сформировать правительство «по полгода».

«Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода – катастрофа», - сказал он.

Отметим, что Путин инициировал на прошлой неделе изменения в Конституцию России. На этом фоне в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева, новым главой кабмина стал Михаил Мишустин. Накануне был представлен обновленный состав правительства.

