Путин заявил об угрозе катастрофы в парламентской России
Президент России Владимир Путин заявил, что парламентская форма правления в других государствах дает сбои, поэтому России нужна крепкая президентская власть.
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе визита в Липецкую область. Путин объяснил тезис о крепкой президентской власти тем, что Россия – огромная многоконфессиональная страна с большим количеством наций и народов.
Президент добавил, что европейские страны с парламентской формой правления зачастую не могут сформировать правительство «по полгода».
«Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода – катастрофа», - сказал он.
Отметим, что Путин инициировал на прошлой неделе изменения в Конституцию России. На этом фоне в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева, новым главой кабмина стал Михаил Мишустин. Накануне был представлен обновленный состав правительства.
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