Путин объяснил незаконность санкций против России

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он пояснил, что для правомерности подобных действий необходимо соответствующее решение Организацией объединенных наций (ООН), которого нет.

«Санкции незаконные... потому что они никогда не подтверждались решениями ООН», - подчеркнул глава государства.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Вашингтону стоит отменить антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».