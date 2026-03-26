Путин объяснил незаконность санкций против России
Введённые против России санкции незаконны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он пояснил, что для правомерности подобных действий необходимо соответствующее решение Организацией объединенных наций (ООН), которого нет.
«Санкции незаконные... потому что они никогда не подтверждались решениями ООН», - подчеркнул глава государства.
Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Вашингтону стоит отменить антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
