Песков заявил, что Путин и Лукашенко вместе пообедают в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что начало рабочего визита в Россию президента Белоруссии Александра Лукашенко ожидается после 17:00, сообщает ТАСС.

По его словам, беседа Владимира Путина с белорусским лидером будет проходить, в том числе, за рабочим обедом.

«По окончании этого общения запланирована совместная пресс-конференция», - отметил представитель Кремля.

Ожидается, что на встрече в Москве Путин и Лукашенко обсудят вопросы экономической интеграции, а также ситуацию в Афганистане, сообщает телеканал «МИР 24».

