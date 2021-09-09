Песков заявил, что Путин и Лукашенко вместе пообедают в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что начало рабочего визита в Россию президента Белоруссии Александра Лукашенко ожидается после 17:00, сообщает ТАСС.

По его словам, беседа Владимира Путина с белорусским лидером будет проходить, в том числе, за рабочим обедом.

«По окончании этого общения запланирована совместная пресс-конференция», - отметил представитель Кремля.

Ожидается, что на встрече в Москве Путин и Лукашенко обсудят вопросы экономической интеграции, а также ситуацию в Афганистане, сообщает телеканал «МИР 24».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДмитрий Песков
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