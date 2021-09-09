Переговоры Путина и Лукашенко начались в Москве
В Кремле начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.
В ходе встречи главы государств обсудят вопросы развития российско-белорусских отношений и ряд актуальных проблем. Также они обменяются мнениями по ситуации в Афганистане.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что беседа Путина и Лукашенко будет проходить, в том числе, за рабочим обедом. По словам представителя Кремля, по окончании переговоров запланирована совместная пресс-конференция.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- Переговоры Путина и Лукашенко начались в Москве
- Прощание с Жан-Полем Бельмондо началось в Париже
- Замначальника инфоцентра ГУ МВД по Кубани задержали при получении взятки
- В Суэцком канале сухогруз сел на мель
- Twitter снял блокировку со страницы Попова
- Напавший на филиал «Банка Грузии» мужчина освободил всех заложников
- Опубликован первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»
- В Кремле надеются, что уже ничто не помешает вводу «Северного потока - 2»
- «Яндекс» назвал источник крупнейшей DDoS-атаки на компанию
- Путин обвинил США в афганском кризисе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru