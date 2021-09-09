Переговоры Путина и Лукашенко начались в Москве

В Кремле начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи главы государств обсудят вопросы развития российско-белорусских отношений и ряд актуальных проблем. Также они обменяются мнениями по ситуации в Афганистане.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что беседа Путина и Лукашенко будет проходить, в том числе, за рабочим обедом. По словам представителя Кремля, по окончании переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

