Борис Джонсон назвал маловероятным дипломатическое разрешение конфликта на Украине
19 апреля 202219:59
Премьер-министр Британии Борис Джонсон назвал маловероятным разрешение конфликта на территории Украины дипломатическим путем. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в апреле Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России только лишь за то, что будет достигнуто прекращение огня на Украине.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru