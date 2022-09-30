Путин обвинил западных русофобов в расизме
Российский лидер Владимир Путин назвал русофобию западных стран расизмом. Трансляция выступления президента России в Георгиевском зале Кремля доступна на сайте «Первого канала».
По словам Путина, причина западной русофобии кроется в том, что наша страна «не дала себя обобрать в период колониализма». Президент подчеркнул, что Россия тогда принудила Европу торговать с собой в равных условиях.
«Запад сам растоптал понятие незыблемости границ. Они клеймят целые народы и государства. Они разделяют народы на первый и иной сорта», — заявил Владимир Путин.
Ранее Путин рассказал о различиях российских и западных ценностей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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