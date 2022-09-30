Путин обвинил западных русофобов в расизме

По словам Путина, причина западной русофобии кроется в том, что наша страна «не дала себя обобрать в период колониализма». Президент подчеркнул, что Россия тогда принудила Европу торговать с собой в равных условиях.

«Запад сам растоптал понятие незыблемости границ. Они клеймят целые народы и государства. Они разделяют народы на первый и иной сорта», — заявил Владимир Путин.

Ранее Путин рассказал о различиях российских и западных ценностей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

