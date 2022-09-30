Путин: За нами правда, за нами Россия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия ведёт борьбу «за справедливый и свободный путь, прежде всего для нас самой себя».
По его словам, цель этой борьбы - навсегда оставить в прошлом «диктат и деспотизм».
«Наши ценности — это человеколюбие, милосердие и сострадание... За нами правда, за нами Россия», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что любое ослабление суверенитета представляет для России смертельную угрозу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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