Путин: За нами правда, за нами Россия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия ведёт борьбу «за справедливый и свободный путь, прежде всего для нас самой себя».

Путин: Запад должен относиться к России с уважением

По его словам, цель этой борьбы - навсегда оставить в прошлом «диктат и деспотизм».

«Наши ценности — это человеколюбие, милосердие и сострадание... За нами правда, за нами Россия», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что любое ослабление суверенитета представляет для России смертельную угрозу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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