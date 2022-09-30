Путин: За нами правда, за нами Россия

По его словам, цель этой борьбы - навсегда оставить в прошлом «диктат и деспотизм».

«Наши ценности — это человеколюбие, милосердие и сострадание... За нами правда, за нами Россия», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что любое ослабление суверенитета представляет для России смертельную угрозу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

