Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что поставками на Украину современного летательного вооружения Запад только обостряет ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.
Выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ глава государства добавил, что «провокационные военных маневры в Чёрном море и в других регионах, близких к российским границам», также не способствуют нормализации обстановки.
По словам российского лидера, партнёры по «нормандскому квартету», а именно Франция и Германия, заявляют о значимости минских соглашений, однако на деле потакают курсу Украины на их демонтаж. При этом, по мнению президента РФ, альтернативы «нормандскому формату» нет, поэтому посреднические усилия необходимо продолжать.
Ранее Путин заявил, что украинский кризис пока далек от завершения, а Киев демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер.
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