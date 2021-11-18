Путин заявил, что украинский кризис пока далек от завершения
18 ноября 202116:36
Президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис пока далек от завершения, сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, Киев демонстративно не выполняет минские соглашения.
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18 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru