Путин заявил, что украинский кризис пока далек от завершения

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис пока далек от завершения, сообщает пресс-служба Кремля.

Лавров призвал Киев не саботировать минские соглашения

По его словам, Киев демонстративно не выполняет минские соглашения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минские СоглашенияВойна В ДонбассеУкраинаВладимир Путин
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