Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолётов

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с российскими партнёрами, сообщает РИА Новости.

Авиакомпания «Россия» перевела все свои самолеты в российскую юрисдикцию

На совещании по вопросу развития авиационной отрасли он отметил, что это произошло несмотря на то, что авиационные сервисные компании в России полностью выполняли действующие контракты.

«По сути, европейские и американские компании обманули российских партнёров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», — резюмировал российский лидер.

Ранее Путин подписал закон, который позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, и выдавать им отечественные сертификаты летной годности, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападРоссияАвиакомпанииАвиаперевозчикиВладимир Путин
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