Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолётов
Президент России Владимир Путин заявил, что европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с российскими партнёрами, сообщает РИА Новости.
На совещании по вопросу развития авиационной отрасли он отметил, что это произошло несмотря на то, что авиационные сервисные компании в России полностью выполняли действующие контракты.
«По сути, европейские и американские компании обманули российских партнёров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», — резюмировал российский лидер.
Ранее Путин подписал закон, который позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, и выдавать им отечественные сертификаты летной годности, сообщает журнал «Профиль».
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