Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолётов

На совещании по вопросу развития авиационной отрасли он отметил, что это произошло несмотря на то, что авиационные сервисные компании в России полностью выполняли действующие контракты.

«По сути, европейские и американские компании обманули российских партнёров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», — резюмировал российский лидер.

Ранее Путин подписал закон, который позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, и выдавать им отечественные сертификаты летной годности, сообщает журнал «Профиль».