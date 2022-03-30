Авиакомпания «Россия» перевела все свои самолеты в российскую юрисдикцию

Авиакомпания «Россия» перевела все свои 125 самолетов в российский реестр. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя компании.

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«Авиакомпания „Россия“ перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что благодаря получению российских сертификатов летной годности «Россия» сможет использовать лайнеры иностранного производства под российским флагом, обеспечивая бесперебойное авиасообщение с отдаленными регионами, пишет Газета.ру.

Перевозчик осуществляет перелеты на российских SSJ 100, а также на Airbus A319/320, Boeing 737, 777 и 747, отмечает Ura.ru. Для рейсов за рубеж «Россия» будет использовать отечественные самолеты, принадлежащие российским лизингодателям.

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Фото: rossiya-airlines.com
ТЕГИ:АвиакомпанииСамолетыРоссия
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