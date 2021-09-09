Путин обвинил США в афганском кризисе

"Уход США и их союзников привел к возникновению новой кризисной ситуации и еще до конца неясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности", - цитирует российского лидера ТАСС.

По мнению Путина, действия США стали причиной нестабильности в Афганистане. В этом году саммит лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР пройдет в виртуальном формате.

В Афганистане будет продолжаться партизанская война, говорить о завершении военных действий преждевременно, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в пресс-центре НСН.

