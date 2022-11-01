Путин заявил, что атаковавшие флот беспилотники частично шли по зерновому коридору

Беспилотные летательные аппараты, с помощью которых был нанесен удар по кораблям Черноморского флота России, частично «шли» по «зерновому коридору», сообщил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

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«Эти беспилотники, и подводные, и воздушные, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно из Украины. И таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются, а мы же обязались обеспечить эту безопасность, но если, извините меня за выражение, Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы. Так же как все сейчас трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано, а вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора», — сказал глава государства.

МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами проработает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористической атаки в Севастополе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны//РИА Новости
ТЕГИ:Черноморский Флот РФВладимир ПутинБеспилотники
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