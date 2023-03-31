Путин обсудит с Совбезом новую внешнеполитическую концепцию
31 марта 202313:01
Президент Владимир Путин в пятницу обсудит с Советом Безопасности РФ новую концепцию внешней политики страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, совещание будет «достаточно важным». Песков отметил, что на встрече выступит с докладом министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мероприятие состоится после 14:00 мск.
Ранее Лавров отмечал, что обновленная концепция внешней политики РФ учитывает необходимость прекратить монополию Запада.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Песков: Москва в курсе предложения Лукашенко, СВО продолжается
- Завод Toyota в Петербурге выкупило ФГУП «НАМИ»
- В Кремле прокомментировали возможную отправку войск Евросоюза на Украину
- Путин обсудит с Совбезом новую внешнеполитическую концепцию
- Столтенберг: Финляндия в ближайшие дни станет полноправным членом НАТО
- Генпрокуратура признала нежелательной организацией латвийский «Свободный университет»
- ООН: ВСУ пытали около половины российских военнопленных
- В Санкт-Петербурге нашли более двух тонн кокаина
- Лукашенко: Россия была вынуждена включить Крым в свой состав
- СМИ: Еврокомиссия не будет пересматривать потолок цен на российскую нефть
31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru