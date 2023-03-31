Путин обсудит с Совбезом новую внешнеполитическую концепцию

Президент Владимир Путин в пятницу обсудит с Советом Безопасности РФ новую концепцию внешней политики страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию

По словам представителя Кремля, совещание будет «достаточно важным». Песков отметил, что на встрече выступит с докладом министр иностранных дел Сергей Лавров.

Мероприятие состоится после 14:00 мск.

Ранее Лавров отмечал, что обновленная концепция внешней политики РФ учитывает необходимость прекратить монополию Запада.

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСергей ЛавровСовет Безопасности РФ Владимир Путин

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