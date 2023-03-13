Владимир Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию

В документе речь идёт о помощи развивающимся странам. Новая редакция Концепции предусматривает «отказ от навязывания политических условий», а также уважение права стран на самостоятельный выбор «модели социально-экономического развития с учётом особенностей каждого из таких государств».

Кроме того, из Концепции был удалён пункт, в котором говорится о направленности на укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому в случае объявления военного положения при срыве гособоронзаказа в российских компаниях будет вводиться внешнее управление, сообщает RT.