Владимир Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий внесение изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию, сообщает ТАСС.
В документе речь идёт о помощи развивающимся странам. Новая редакция Концепции предусматривает «отказ от навязывания политических условий», а также уважение права стран на самостоятельный выбор «модели социально-экономического развития с учётом особенностей каждого из таких государств».
Кроме того, из Концепции был удалён пункт, в котором говорится о направленности на укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому в случае объявления военного положения при срыве гособоронзаказа в российских компаниях будет вводиться внешнее управление, сообщает RT.
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