Путин обсудит с членами правительства повышение надёжности электросетевого комплекса

Президент России Владимир Путин 19 апреля проведёт совещание с правительством страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону

В сообщении говорится, что общение с членами правительства пройдёт по видеосвязи, основной темой станет повышение надёжности электросетевого комплекса.

«С докладами выступят министр энергетики РФ Николай Шульгинов, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и ряд руководителей субъектов страны», - уточнили в Кремле.

Ранее Путин провёл с правительством совещание по экономическим вопросам, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЭнергетикаКремльПравительство РоссииВладимир Путин

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