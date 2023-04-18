Путин обсудит с членами правительства повышение надёжности электросетевого комплекса
18 апреля 202315:20
Президент России Владимир Путин 19 апреля проведёт совещание с правительством страны, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что общение с членами правительства пройдёт по видеосвязи, основной темой станет повышение надёжности электросетевого комплекса.
«С докладами выступят министр энергетики РФ Николай Шульгинов, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и ряд руководителей субъектов страны», - уточнили в Кремле.
Ранее Путин провёл с правительством совещание по экономическим вопросам, сообщает RT.
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18 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru