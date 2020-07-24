Путин обсудил столкновения на армяно-азербайджанской границе с Совбезом

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обострившуюся обстановку на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Отмечается, что в совещании приняли участие члены правительства, представители таких ведомств как ФСБ, СВР.

Напомним, обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном началось с 12 июля. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в Ереване заявили о попытке азербайджанский военных захватить армянский опорный пункт. Территориальный спор из-за Нагорного Карабаха между Баку и Ереваном идёт уже более 30 лет.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Совбез РФ Владимир Путин
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