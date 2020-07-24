Путин обсудил столкновения на армяно-азербайджанской границе с Совбезом

Отмечается, что в совещании приняли участие члены правительства, представители таких ведомств как ФСБ, СВР.

Напомним, обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном началось с 12 июля. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в Ереване заявили о попытке азербайджанский военных захватить армянский опорный пункт. Территориальный спор из-за Нагорного Карабаха между Баку и Ереваном идёт уже более 30 лет.

