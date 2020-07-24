Новая массовая драка уроженцев Армении и Азербайджана произошла в Москве

Новая стычка произошла в российской столице между уроженцами Армении и Азербайджана. На этот раз драка возникла в Саларьево в Новомосковском округе, передает «Интерфакс». В результате потасовки в кафе «Армянский дом» выбиты стёкла. При столкновении применялись биты и арматура.

Ранее около 30 человек были задержаны в районе Марьино после серии разбойных нападений и хулиганств минувшей ночью. Участниками столкновений также стали выходцы из этих двух закавказских республик. Для пресечения беспорядков привлекали бойцов Росгвардии и ОМОН. В Соцсетях появились видео столкновений.

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что столкновения были спровоцированы азербайджанской стороной. Два человека попали в больницу. Ранее фуры с фруктами из Армении не пустили в агрокомплекс «Фуд Сити», который контролируют выходцы из Азербайджана.

Представители армянской диаспоры в соцсетях призывали соотечественников не поддаваться на провокации. Армянская община Москвы собралась во дворе своей церкви.

Территориальный спор из-за Нагорного Карабаха между Бак и Ереваном идёт уже более 30 лет. Обстановка на границе Армении и Азербайджана обострилась с 12-го июля, там происходят боестолкновения. В последние дни ситуация относительно стабилизировалась, но остается напряженной.

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Фото: arcakh24.info
ТЕГИ:ДракаАзербайджанАрмения
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