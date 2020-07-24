Новая массовая драка уроженцев Армении и Азербайджана произошла в Москве

Новая стычка произошла в российской столице между уроженцами Армении и Азербайджана. На этот раз драка возникла в Саларьево в Новомосковском округе, передает «Интерфакс». В результате потасовки в кафе «Армянский дом» выбиты стёкла. При столкновении применялись биты и арматура.

Ранее около 30 человек были задержаны в районе Марьино после серии разбойных нападений и хулиганств минувшей ночью. Участниками столкновений также стали выходцы из этих двух закавказских республик. Для пресечения беспорядков привлекали бойцов Росгвардии и ОМОН. В Соцсетях появились видео столкновений.