Ереван заявил об атаке со стороны Азербайджана на армянский военный объект

Минобороны Армении заявил об атаке армией Азербайджана военного объекта «Бесстрашный» на северо-востоке страны. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пишет агентство, об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook. В сообщении представителя военного ведомства отмечается, что вооруженные силы Армении отразили атаку, «нанеся значительные потери». Степанян добавила, что со стороны Армении потерь нет.

В свою очередь, азербайджанское Минобороны опровергло агентству информацию об атаке на армянский объект. По словам пресс-секретаря военного ведомства страны Вагифа Даргяхлы, произошла перестрелка между армянскими военными.

Как напоминает агентство, столкновения на армяно-азербайджанской границе в середине июля недалеко от непризнанного Нагорного Карабаха.

