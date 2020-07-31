Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин в пятницу, 31 июля, провёл оперативное совещание с Советом безопасности РФ в формате видеоконференции. В частности, обсуждался инцидент с задержанием россиян в Белоруссии.
Участники заседания надеются, что «уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», сообщила пресс-служба Кремля.
Кроме того, речь шла о вопросах внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
О задержании 32 россиян в санатории под Минском и ещё одного на юге Белоруссии стало известно 29 июля. Белорусские власти утверждают, что это сотрудники частной военной компании «Вагнер», которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в стране в преддверии президентских выборов.
В Москве, однако, утверждают, что задержанные – сотрудники частного охранного предприятия, которые добирались в Стамбул транзитом через Белоруссию, но опоздали на самолёт и задержались.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии
- Ростуризм пересчитал подключившихся к программе кешбэка туроператоров
- Новый приговор Кокорину и Мамаеву станет известен 3 августа
- В Кремле назвали минские договоренности безальтернативными
- Кравчук выступил против «особого статуса» Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru