Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

Участники заседания надеются, что «уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, речь шла о вопросах внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

О задержании 32 россиян в санатории под Минском и ещё одного на юге Белоруссии стало известно 29 июля. Белорусские власти утверждают, что это сотрудники частной военной компании «Вагнер», которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в стране в преддверии президентских выборов.

В Москве, однако, утверждают, что задержанные – сотрудники частного охранного предприятия, которые добирались в Стамбул транзитом через Белоруссию, но опоздали на самолёт и задержались.

