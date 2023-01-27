Лавров: Запад желает восстановить колониализм в Африке
Соединенные Штаты и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки, сообщил журналистам глава российской дипломатии Сергей Лавров.
«В Африке, мы знаем, регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с Российской Федерацией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой они, Запад, понимают восстановление колониальной зависимости, по большому счету, но уже в новом виде», — сказал министр иностранных дел РФ.
Как заявил Лавров, африканский континент обладает колоссальным потенциалом экономического развития. «Богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. И эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня», — отметил глава МИД.
Он также обвинил западные СМИ в искаженном освещении его поездки по странам Африки — ЮАР, Эсватини, Анголы и Эритреи, «воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа».
Ранее Министерство иностранных дел ФРГ принесло извинения пресс-секретарю Африканского союза Эббе Калондо за сообщение в Twitter о визите главы российской дипломатии Сергея Лаврова в ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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