Путин: у России очень устойчивые и дружеские отношения с африканскими странами

В Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. В Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.

Глава российского государства таким образом прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который накануне заявил, что в Африке поддерживают Россию и Путина, хотя не знают где Россия и Донбасс находятся.

Путин подчеркнул, что нет практически ни одной африканской страны, которая бы в своё время не получила поддержку Москвы.

По его словам, у России очень устойчивые и дружеские отношения с африканскими странами.