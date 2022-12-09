Путин: у России очень устойчивые и дружеские отношения с африканскими странами
В Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. В Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.
Глава российского государства таким образом прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который накануне заявил, что в Африке поддерживают Россию и Путина, хотя не знают где Россия и Донбасс находятся.
Путин подчеркнул, что нет практически ни одной африканской страны, которая бы в своё время не получила поддержку Москвы.
По его словам, у России очень устойчивые и дружеские отношения с африканскими странами.
«Если бы те люди, о которых вы говорили, знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся народы Африки, тогда не препятствовали бы поставкам на африканский континент российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависят урожай и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти», — добавил президент России.
Ранее Боррель заявил, что не верит в искренность африканцев, поддерживающих Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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